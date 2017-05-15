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15.05.2017 15:45

"Здоровое будущее". В заполярных аптеках, как и по всей России, начинается внедрение системы обязательной маркировки лекарственных препаратов

Андрей Зайцев.

Члены общественных советов партийных проектов "Единой России" "Здоровое будущее" и "Народный контроль" вновь в аптеках региона. На государственном уровне начинается внедрение системы обязательной маркировки лекарственных препаратов.
Эксперименты в регионах призваны дать понять на практике - всё ли предусмотрели авторы законопроекта. Лекарственные препараты должны быть маркированы. При помощи системы сканирования получаешь полную информацию о том - откуда и через какие сети медикамент попал к потребителю.
Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "От производителя до продавца проследить путь лекарства. Исключить на этом длинном пути всех тех, кто хотел бы фальсифицировать, прислать к нам на рынок фальсификаты. А их сегодня достаточно много".
Пока ещё в аптеки Мурманска маркированные лекарства и система сканирования не поступили. "Народный контроль" зафиксировал цены на медикаменты, которые вошли в эксперимент.
Председатель общественного совета федерального партийного проекта "Народный контроль" в Мурманской области Денис Лашин: "Цена не увеличится значительно. С введением данной маркировки мы ожидаем рост цен не более как на 50 копеек".
В то же время контроль над ценой и качеством, по словам специалистов аптечной сети, на местах уже выстроили. И жёстко реагируют на все нарушения.
Заведующая аптекой Жанна Круглова: "Создана программа, которая все препараты, весь товар - не только лекарственные препараты, весь ассортимент, который вы видите в аптеке - проходит через своеобразный сканер, через программу. Достаточно много мы возвращаем препаратов".
Сегодня на участие в эксперименте по стране заявились порядка 250 розничных сетей и предприятий, 30 производителей, в том числе и те, кто занимаются закупками за рубежом. С учётом замечаний и предложений постановление должно вступить в силу в следующем году.



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