Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Александром Курдюмовым

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ от ЛДПР, партийным куратором региона Александром Курдюмовым.

Глава области отметила внимание, с которым депутат относится к Мурманской области, и конструктивное взаимодействие с фракцией ЛДПР в Мурманской областной Думе.

«Вы в курсе всех самых важных событий, которые происходят в области. У нас мощная, молодая и очень активная фракция вашей партии в областной думе, с которой у правительства региона налажено тесное взаимодействие», – сказала Марина Ковтун.

Александр Курдюмов сообщил, что одним из поводов его приезда в Мурманск стали многочисленные обращения горожан с жалобами на благосостояние города, плохую уборку улиц и дворовых территорий.

«Я сам проехал и посмотрел. Первое впечатление такое, что город вообще не убирается. Я много езжу по городам, но такой грязи я даже не припомню. Это лицо города, администрация не должна устраняться от этой работы», – подчеркнул депутат, добавив, что в ближайшее время намерен подключиться к решению этой проблемы и запросить информацию о том, как и в каких объёмах финансируются работы по благоустройству города.

Марина Ковтун согласилась с Александром Курдюмовым.

«Эту проблему на моём отчёте поднимали, в частности члены фракции ЛДПР. Город сегодня не соответствует представлениям о столице края и требованиям людей, которые в нём живут. Городу, конечно, нужна программа улучшения облика, фасадов, благоустройства», – отметила Марина Ковтун.



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