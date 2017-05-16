Сегодня - День биографов

Перефразируя известные слова, сегодня можно сказать: если биографии кто-то пишет, значит, их кто-то читает. И сегодня именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя, артиста или познакомиться с жизнеописанием давно интересующего вас человека. А, может быть, найдется время, чтобы вспомнить детали собственной жизни и начать составлять автобиографию. Почему именно сегодня? Потому что 16 мая отмечается День биографов. Сегодня знающие и любознательные люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Как известно, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка», над которым Джонсон работал 9 лет. Джеймс Босуэлл - один из самых знаменитых биографов Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его невероятно остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией на английском языке, популярной и читаемой и по сей день. Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря скурпулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи. Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А.С. Пушкина — П.В. Анненкова, имя биографа Л.Н. Толстого — П.И. Бирюкова. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований. И сегодняшний праздник — это еще один повод отметить заслуги тех, кто зачастую остается в тени.

Источник