В Отделе вневедомственной охраны по Печенгскому району подвели итоги конкурса детских рисунков и поделок, посвященных празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Ребята с удовольствием приняли участие и принесли много замечательных работ. Самая юная участница – Софья Ковган,– которой всего четыре года, порадовала всех своей поделкой «Голубь надежды». Сотрудники отдела совместно с детьми подготовили плакат, посвященный памяти воинов, павших в боях на фронтах Великой Отечественной войны. После выставки творческих работ, жюри подвело итоги конкурса и приняло решение наградить подарками и грамотами всех участников конкурса.

Заместитель начальника майор полиции Александр Королев провел с ребятами беседу: рассказал им о войне и напомнил, что надо чтить память о героях, воевавших за наше будущее и всегда помнить об их подвиге!