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15.05.2017 14:08

ОБ ДПС по г. Мурманску проводит операцию «Внимание-дети!»

С начала текущего года на территории города Мурманска зарегистрированы 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 12 несовершеннолетних пешеходов и 4 пассажира, а также зафиксировано более 100 нарушений, допущенных детьми на дороге.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период окончания учебного года и во время летних школьных каникул с 15 мая по 11 июня 2017 года в городе Мурманске проводится первый этап общероссийского мероприятия «Внимание, дети!».
В этой связи обращаем внимание водителей на возросшее количество несовершеннолетних, находящихся на улицах города без сопровождения взрослых, просим быть предельно осторожными в местах переходов проезжей части, на дворовой территории и вблизи образовательных организаций, соблюдать правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и помнить о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Инспекторы также напоминают родителям об ответственности за жизнь и здоровье детей и необходимости обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге.
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