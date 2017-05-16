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16.05.2017 10:00

64-летный северянин, поверив телефонному мошеннику, лишился около 25 тысяч рублей

Елена Ястребова.


Телефонные мошенники продолжают обманывать северян. В отдел полиции обратился пенсионер. Он рассказал, что на днях ему пришла смс о списании 10 тысяч рублей. Мужчина запаниковал и перезвонил по номеру телефона, указанному в сообщении. Лже-сотрудник банка пояснил северянину, чтобы проверить куда "ушли деньги", ему необходимо сообщить все реквизиты и пароли кредитки. Пенсионер, поверив собеседнику, так и сделал. Спустя некоторое время с его счета было списано около 25 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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