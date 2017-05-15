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15.05.2017 13:31

ОБ ДПС разыскивает очевидцев ДТП в городе Мурманске

14 мая около 19 часов 10 минут в районе дома № 3/2 по ул.Свердлова водитель автомобиля Хюндай допустил наезд на девушку 1996 г.р. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы.

Убедительно просим очевидцев происшествия обратиться в группу по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 40-79-70 или 42-18-45 (дежурная часть).

Напоминаем водителям о необходимости заранее снижать скорость и быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, учитывать дорожные и метеорологические условия.
Просим пешеходов не забывать об обязанности убеждаться в безопасности перед началом и во время перехода проезжей части.
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