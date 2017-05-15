Тральщики Северного флота отработали задачи по поиску и уничтожению мин в море

Минно-тральные корабли соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в соответствии с планом боевой подготовки завершили в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море отработку действий по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил СФ из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

В частности, экипажами базовых тральщиков «Полярный», «Ядрин» и «Соловецкий юнга» выполнены задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, проведено учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение.

В ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате корабельной тактической группой были успешно обнаружены и уничтожены все поставленные учебные якорные и донные мины. Плановое учение кораблей проходило в рамках контрольного выхода в море, для отработки элементов курсовой задачи. В ходе учения оценивалась степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля к выполнению задач по предназначению в различной оперативно-тактической обстановке.

Помимо выполнения учебно-боевых упражнений по тралению экипажи также отрабатали слаженность действий в группе, выполняя совместное маневрирование и организацию обороны группы при переходе морем и в точках якорной стоянки.

Пресс-служба Северного флота