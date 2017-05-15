Семья - как много в этом слове. Формулу счастливой жизни представляют северяне

Яков Осетров.

Сегодня Международный день семьи. Ее значение в жизни каждого человека невозможно переоценить. Чувство защищенности, уверенности дарит нам крепкая, дружная, счастливая семья. Такой она должна быть. Об этом - на пятом Международном фестивале-конкурсе - "Полярные звезды". В областном ДК Кирова награждение, вручение почетных знаков "Материнская слава".

Фестиваль "Полярные звёзды" всего за 5 лет из эксперимента областного Дворца культуры вырос в уникальный проект, объединивший творческие семьи из разных регионов. Карелия. Архангельск. Санкт-Петербург. Даже Белоруссия.

Заведующий отделом по работе с детьми, подростками и молодёжью областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Павел Родионов: "Родители - мамы, папы, бабушки - вместе со своими детьми передают лучшие традиции народного искусства через песни, народные игры, обряды".

Семья Натальи Григорьевой из Кандалакши представляет рукоделие. Мама создаёт стильные украшения для модников. Сын Руслан делает фотосувениры, дочь Людмила вяжет... Для души. И на заказ.

Участница фестиваля, г. Кандалакша Наталья Григорьева: "Кожа и камешки. На этом не остановилась. Ко мне стали присоединяться дети. Эти шапочки делает моя дочка, все улыбаются...

Общие увлечения сближают. Участники фестиваля чувствуют себя частичкой важного дела. Они - пример, какой должны быть счастливые семьи. Пятеро из них стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". Наград также удостоены Оксана и Алексей Телибаевы из Мишуково, Александра и Сергей Федоренко из Североморска. Их отметила областная Дума.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Депутаты прекрасно понимают, что и политика, и экономика служат одной цели - чтобы наши северяне чувствовали себя комфортно. чтобы каждый год на свет появлялось всё больше маленьких северян".

Главный момент торжества - награды и памятные адреса - вручает губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона подчёркивает: "Семья - это основа основ. Она учит уважению, терпению, заботе. С любви к ближним начинается и любовь к Родине".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Ребёнок должен жить в счастливой, доброй, тёплой семье, а создать такую семью - большое искусство, и большой труд. Хорошим семьям надо подражать. Но их надо и поддерживать, их надо почитать".

Почетный знак "Материнская слава" вручён мурманчанкам Ольге Парной, Елене Фирсовой и Татьяне Фтемовой, жительнице посёлка Луостари Наталье Егоровой.

Обладатель почётного знака губернатора Мурманской области "Материнская слава" (Печенгский район. н.п. Луостари) Наталья Егорова: "Живём. Учимся. Работаем. Участвуем в различных мероприятиях музыкальной школе, в спорте - не теряем времени даром".

Знака "Материнская слава" удостаиваются те, у кого 4 ребенка и больше. К знаку прилагается материальное поощрение, что сегодня также очень важно.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Да, есть единовременная выплата - 50 тысяч рублей. Есть ежегодные выплаты к Дню семьи, но здесь гораздо важней то внимание, которое уделяется семье".

В Заполярье 6 тысяч многодетных семей. Только за прошлый год на их поддержку областной бюджет направил более 1.5 миллиардов рублей. На четверть вырос размер регионального материнского капитала. Особое внимание планируют уделять тем, кто ждёт первенца. Так что есть надежда: счастливых семей будет больше.