Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.05.2017 12:15

Промышленные предприятия Мурманской области приглашают ознакомиться с Национальным порталом субконтрактации

В рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве региональное министерство экономического развития предлагает промышленным предприятиям Мурманской области ознакомиться с Национальным порталом субконтрактацииИнноКам.про. Его задачей является объединение производителей товаров и услуг для развития кооперации и создания инновационной продукции. Портал не является торговой площадкой. 

Основные цели создания портала: 

получение доступа к заказам из других стран и субъектов Российской Федерации на изготовление сложнотехнической продукции и оказания услуг для загрузки свободных мощностей

объединение международных и российских компаний в части НИОКР, инжиниринга, испытаниях продукции, сертификации для развития кооперации в разработке и изготовлении инновационной продукции

организация совместных закупок для получения дополнительных преференций у поставщиков

использование дополнительных возможностей по продвижению продукции и услуг на международном и российском рынке

исключение посредников для обеспечения прямого контакта между заказчиком и поставщиком

На сегодняшний день портал объединяет участников четырёх отраслей: машиностроение, производство полимерной продукции, нефтехимия, информационные технологии.

На портале innokam.pro предусмотрены два вида пользователей – заказчики и участники. 

С вопросами о работе Национального портала субконтрактации innokam.pro можно обратиться напрямую к администратору портала: Усова Юлия, тел.: +7 (8552) 53-07-07, моб.: +7 (965) 610-47-21, yy@innokam.pro.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 62.09
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.