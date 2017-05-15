Промышленные предприятия Мурманской области приглашают ознакомиться с Национальным порталом субконтрактации

В рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве региональное министерство экономического развития предлагает промышленным предприятиям Мурманской области ознакомиться с Национальным порталом субконтрактацииИнноКам.про. Его задачей является объединение производителей товаров и услуг для развития кооперации и создания инновационной продукции. Портал не является торговой площадкой.

Основные цели создания портала:

получение доступа к заказам из других стран и субъектов Российской Федерации на изготовление сложнотехнической продукции и оказания услуг для загрузки свободных мощностей

объединение международных и российских компаний в части НИОКР, инжиниринга, испытаниях продукции, сертификации для развития кооперации в разработке и изготовлении инновационной продукции

организация совместных закупок для получения дополнительных преференций у поставщиков

использование дополнительных возможностей по продвижению продукции и услуг на международном и российском рынке

исключение посредников для обеспечения прямого контакта между заказчиком и поставщиком

На сегодняшний день портал объединяет участников четырёх отраслей: машиностроение, производство полимерной продукции, нефтехимия, информационные технологии.

На портале innokam.pro предусмотрены два вида пользователей – заказчики и участники.

С вопросами о работе Национального портала субконтрактации innokam.pro можно обратиться напрямую к администратору портала: Усова Юлия, тел.: +7 (8552) 53-07-07, моб.: +7 (965) 610-47-21, yy@innokam.pro.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /