На Северном флоте состоялся сбор военных метеорологов ВС РФ

На Северном флоте завершился сбор руководящего состава гидрометеорологических (метеорологических) служб военных округов, Северного флота, видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Сбор проходил в течение трёх дней на различных площадках в городах Мурманске, Североморске, посёлках Мишуково и Сафоново.

Основными целями сбора стали повышение уровня специальной подготовки руководящего состава военных гидрометеорологов, подведение итогов зимнего периода обучения и определение задач гидрометеорологической службы ВС РФ на летний период обучения, а также анализ состояния гидрометеорологического обеспечения мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ.

В ходе сбора были обсуждены вопросы, связанные с состоянием гидрометеорологического обеспечения Вооружённых Сил в Арктическом регионе и перспективы его развития. Рассмотрены направления сотрудничества и взаимодействия с гражданскими структурами в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Арктике.

На материальной базе объединения ВВС и ПВО Северного флота было проведено занятие по особенностям организации гидрометеорологического обеспечения палубной авиации при проведении полётов, в том числе в дальних морских походах.

В завершающий день сбора специалисты гидрографической службы Северного флота прочитали участникам лекцию о проведении океанографических исследований в Арктике и провели показное занятие по организации и выполнению гидрометеорологических наблюдений с гидрографического судна «Визир» в условиях Северного Ледовитого океана.

Пресс-служба Северного флота