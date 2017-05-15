На Северном флоте проходят учебные сборы по начальной военной подготовке с допризывной молодежью

Сегодня на Северном флоте начались учебные сборы по начальной военной подготовке с допризывной молодёжью закрытого административно-территориального образования г. Североморск.

Цель мероприятия – подготовка старшеклассников к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В гарнизонах флотских авиаторов – Североморске-1, Североморске-3 и Сафоново – с 15 по 19 мая школьники 10-х классов общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск будут приобретать навыки и умения по начальной военной подготовке.

На авиабазе Северного флота в Североморске-1 в течение пяти дней около 130 учащихся под руководством опытных офицеров изучат общевоинские уставы ВС РФ, основы безопасности военной службы, тактической, медицинской и строевой подготовки, радиационной, химической, биологической защиты, а также правила обращения со стрелковым оружием и парашютом. Школьники также ознакомятся с учебно-материальной базой, парком авиационной техники, стоящей на вооружении авиабазы Северного флота.

19 мая представители командования Северного флота в торжественной обстановке подведут итоги учебных сборов, наградят грамотами школьников, добившихся лучших результатов по начальной военной подготовке.

Ежегодно учебные сборы для школьников 10-х классов ЗАТО г. Североморск организуются и проводятся командованием Северного флота и отделом военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной совместно с администрацией закрытого административно-территориального образования.

Пресс-служба Северного флота