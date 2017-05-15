Выпускники Мурманской области встретятся с представителями крупнейших работодателей региона

Завтра, 16 мая, в Центре занятости населения Мурманска (ул. Книповича, 48) состоится День открытых дверей для молодежи «Старт в карьеру».

Выпускники школ, колледжей, вузов встретятся с представителями ведущих предприятий и организаций Мурманской области: АО «Апатит», АО «ОЛКОН», Кандалакшского морского торгового порта, Мурманского филиала ПАО «Сбербанк», филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка», компании «Роснефть» – Мурманскнефтепродукт, предприятия «Почта России», Объединения молодежных центров и др.

Участники Дня открытых дверей получат информацию о государственных услугах в сфере занятости населения, узнают о вакансиях предприятий для молодых специалистов и вакансиях для прохождения военной службы по контракту, получат консультации по технологии поиска работы и помощь в написании резюме. Подростки узнают о возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время.

Мероприятие продлится с 14.00 до 16.30.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /