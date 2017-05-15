Опыт борьбы с коррупцией в Мурманской области обсудят участники семинара

Региональная Общественная палата, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области совместно с Мурманским арктическим государственным университетом проводят семинар «Борьба с коррупцией в Мурманской области: опыт и тенденции».

Участниками семинара станут члены региональной Общественной палаты и представители общественных советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

Будут обсуждаться вопросы реализации антикоррупционной политики в Мурманской области, участия в ней общественности, опыт и практика деятельности контролирующих структур.

С докладами выступят представители Общественной палаты, исполнительных и законодательных органов государственной власти, УМВД, прокуратуры, МАГУ.

Семинар состоится 16 мая (г. Мурманск, ул. Егорова, 15, МАГУ, ауд.208), начало в 17.00. Дополнительная информация по телефону: 48-69-32.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /