На заседании комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам обсудили развитие малого и среднего бизнеса в Мурманской области как в Арктической зоне

Любовь Дубова.

Развитие бизнеса - малого и среднего - в Мурманской области как в Арктической зоне. О перспективах и ситуации на рынке речь шла в Общественной палате региона. Тему обсудили на заседании комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам. По подсчетам Мурманскстата, сегодня в Заполярье работает больше 29 тысяч некрупных предприятий. Обстановка стабильная. При том, что у бизнеса на севере своя специфика, отличные от других регионов условия работы. Нужна поддержка. Предложения есть.

Председатель комиссии Общественной палаты Мурманской области Алексей Кузьмин: "У нас в настоящее время порядка 500 нормативно правовых актов, которые регулируют вопросы Крайнего Севера и т. д. Но сейчас нужно развивать именно Арктическую зону. Более того, у нас порядка 50, еще с советских времен, действуют. А одного какого-то федерального закона. Вы наверное слышали - это закон об арктической зоне. Так их уже 7 вариантов. Так вот сегодня попробуем еще какие-то наполнить конкретикой еще и этот вопрос".

В апреле тему развития малого и среднего бизнеса в Арктической зоне поднимали и в Общественной палате Российской Федерации. О ситуации в Мурманской области — отдельный доклад. Обстановка в заполярных регионах во многом схожая. Например, так называемое, "северное удорожание".

Президент "Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области" Сергей Веллер: "Прежде всего, вопросы, которые были освещены там и очень много о них говорили - это необходимость пересмотра, внесения изменений в 44 ФЗ и 223 ФЗ Это о государственных муниципальных закупках, товаров, работ, услуг. Потому что северные предприниматели оказываются в неравных конкурентных условиях, по сравнению с предпринимателями других регионов. В частности даже по этим законам".