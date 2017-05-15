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15.05.2017 11:50

"Шерстяное тепло..." Или что согревали наших предков? Интерактивная выставка в художественном музее

Яков Осетров.

"Шерстяное тепло. Что согревало наших предков". Новую выставку представляет областной художественный музей. Авторы уверяют, несмотря на то, что мода диктует обновлять гардероб каждый сезон, - есть то, что всегда в тренде. В климате Севера - это натуральная шерсть. Изделия уникальные, практичные, экологичные.
Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Когда я шутя спрашивала учеников школы юного музейщика и просто молодых людей - откуда берутся варежки? Кто говорил, из магазина, кто - мама дала. Я говорю: "А мама-то как?" Выяснилось, что мамы вяжут. А у молодого поколения пробел. Почти что булки растут на деревьях".

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