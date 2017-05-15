Равнение на ... маму. Почетным знаком "Материнская слава" удостоили четырех северянок

Яков Осетров.

Сегодня Международный день семьи. К празднику приурочили гала-концерт - пятого Международного фестиваля-конкурса семейного творчества "Полярные звезды". Он прошел в областном ДК Кирова. На сцене -хореографические, вокальные, театральные, инструментальные номера, подготовленные семьями Заполярья, Карелии, Архангельска, Санкт-Петербурга, даже Белоруссии.

Заведующий отделом по работе с детьми, подростками и молодёжью областного Дворца культуры и народного творчества им. Кирова Павел Родионов: "Родители - мамы, папы, бабушки - вместе со своими детьми передают лучшие традиции народного искусства через песни, народные игры, обряды".

Участники фестиваля на собственном примере, - какой должна быть крепкая, дружная, счастливая семья. Главный момент торжества - губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручает памятные адреса и почётные знаки "Материнская слава" - мурманчанкам Ольге Парной, Елене Фирсовой и Татьяне Фтемовой, жительнице посёлка Луостари Наталье Егоровой. К знаку - и денежное поощрение. Это хороший стимул. Только за прошлый год на поддержку семей - областной бюджет направил больше полутора миллиардов рублей. Особое внимание сейчас планируют уделять тем, кто ждёт первенца.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "У нас на Кольском полуострове главным богатством являются не сокровища недр, а наши драгоценные люди. Количество рожденных детей у нас увеличивается, и мы видим естественные изменения в демографической ситуации. И все эти меры господдержки защищены в бюджете на этот год и на последующие 3 года".