Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День открытых дверей

17 мая в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится День открытых дверей, приуроченный к Международному дню музеев.

В музее работают 15 стационарных экспозиций, в которых рассказывается о природе, экономике области до 1985 года, истории и развитии Мурманской области в довоенный период, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в послевоенный период.

Жители Заполярья смогут увидеть предметы, которые расскажут не только об истории музея, но и о коллекциях, которые бережно хранятся в его фондовом собрании на протяжении 90-летней истории существования.

Посетители познакомятся с постоянными и временными выставками музея: фотовыставкой «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье» из фондового собрания Варангер Музея (Норвегия), мини-выставкой «Пионерии – 95лет!» из цикла «Сделано в СССР», интерактивной выставкой «Телевизионная Кухня», посвящённой 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21, выставкой «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», выставкой «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из фондового собрания Музея современной истории России (Москва) и другими.

В День открытых дверей вход на постоянные и временные выставки Мурманского областного краеведческого музея бесплатный для всех категорий посетителей.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области