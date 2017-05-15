Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении убийства

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска мужчина, ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), признан виновным в совершении в период условно-досрочного освобождения в октябре 2016 года умышленного убийства и осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ по совокупности приговоров к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии особого режима.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, указав, что не желал наступления смерти потерпевшему. Кроме того, ходатайствовал перед судом апелляционной инстанции об изменении вида исправительного учреждения на более мягкий.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу мужчины, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для изменения квалификации действий осужденного и изменения вида исправительного учреждения, в котором ему надлежит отбывать лишение свободы, оставив жалобу без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области