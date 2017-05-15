Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.05.2017 17:20

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении убийства

Приговором Октябрьского районного суда г.Мурманска мужчина, ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), признан виновным в совершении в период условно-досрочного освобождения в октябре 2016 года умышленного убийства и осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ по совокупности приговоров к 8 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии особого режима.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, указав, что не желал наступления смерти потерпевшему. Кроме того, ходатайствовал перед судом апелляционной инстанции об изменении вида исправительного учреждения на более мягкий.
Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу мужчины, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для изменения квалификации действий осужденного и изменения вида исправительного учреждения, в котором ему надлежит отбывать лишение свободы, оставив жалобу без удовлетворения.
Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 62.09
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.