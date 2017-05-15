С сегодняшнего дня по всей России проходит широкомасштабная акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

С 15 по 21 мая 2017 года пройдет Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. Ее организует Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Союза ректоров России, ведущих государственных вузов России, а также Русской Православной Церкви.

Оргкомитет акции возглавляет Президент Фонда социально-культурных инициатив, Председатель попечительского совета комплексной целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России" Светлана Владимировна Медведева.

Проект по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в нашей стране стартовал ровно год назад. За минувшее время данная акция проводилась дважды.

Первая акция, приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа, прошла в мае 2016 года. Ее ключевым мероприятием стал Открытый студенческий форум, который не только обозначил социальную остроту проблемы распространения ВИЧ-инфекции в стране, но и позволил вовлечь российское студенчество в активную деятельность по профилактике заболевания в молодежной среде. В общей сложности в работе форума приняли участие более 500 тысяч студентов.

Во время следующей акции в декабре 2016 года информационно-просветительская работа была продолжена уже и со старшеклассниками. В учебных заведениях страны прошел открытый урок "ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ", в рамках которого был показан фильм, отражающий в привычном для данной аудитории формате актуальные вопросы противодействия ВИЧ-инфекции. Фильм транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 24", на официальном сайте акции и на других интернет-ресурсах. К этому событию было привлечено внимание более 10 миллионов человек.

Более 60% жителей нашей страны были проинформированы благодаря активному подключению к акции федеральных каналов, радиостанций, информационных агентств, социальных сетей, а также ОАО "Российские железные дороги" и авиакомпании "Аэрофлот".

В мае 2017 года Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в третий раз. Ее основной целевой аудиторией по-прежнему будет молодежь и, прежде всего, студенты и старшеклассники.

К участию в мероприятиях акции приглашены студенческие советы и активы студенческих движений и объединений столичных и региональных образовательных учреждений, волонтерские центры, представители региональной власти в сфере здравоохранения, образования, внутренних дел, социальной политики, известные общественные и религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также люди, живущие с ВИЧ и готовые к открытому диалогу.

Акция стартует 15 мая 2017 года с Открытого студенческого форума "Остановим СПИД вместе", который пройдет в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Его участниками станут представители Общественных советов при Министерстве здравоохранения РФ и Министерстве образования и науки РФ, молодежного правительства и молодежного парламента города Москвы, члены оргкомитета, студенческие и молодежные СМИ, студенты высших учебных заведений города Москвы.

17 мая 2017 года Министерство образования и науки РФ совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" организуют стратегическую сессию по обсуждению вопросов профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией для студентов профессиональных образовательных организаций и учащихся старших классов общеобразовательных школ.

Мероприятия, аналогичные по тематическому содержанию и составу участников, пройдут по всей стране при поддержке руководителей субъектов РФ и органов местного самоуправления городов и районов.

21 мая 2017 года в Москве, в Казани некоторых других регионах РФ пройдут спортивные марафоны и полумарафоны в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом, организованные при поддержке руководителей субъектов РФ и некоммерческих общественных организаций.

В этот же день, в Международный день памяти жертв СПИДа, по благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла в храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные богослужения.

В период проведения акции пройдут и другие мероприятия различного формата - волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а также круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, спортивные соревнования, тренинги и конкурсы.

Важнейшей частью акции является проведение недели бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Министерство здравоохранения РФ и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения традиционно организуют не только работу стационарных лабораторий, но и передвижных кабинетов по бесплатному, добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ. Практика показала востребованность такого тестирования среди молодежи.

Информационную поддержку акции обеспечивают федеральные телеканалы, радиостанции, информационные агентства и социальные сети, а также ОАО "Российские железные дороги", авиакомпания "Аэрофлот" и многочисленные региональные средства массовой информации. Социальные видео- и аудиоролики будут размещены в сети интернет, на телевидении и радио.

План мероприятий и материалы акции размещены на официальном сайте акции СТОПВИЧСПИД.РФ и сайте Министерства здравоохранения РФ www.o-spide.ru.

Активная поддержка акции проводится в социальных сетях:

vk.com/stopspid.ru

instagram.com/stopspid

facebook.com/fondsci

twitter.com/stopspid_ru/



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области