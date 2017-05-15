В Мурманском областном художественном музее начнет работу конкурсная выставка «Мои встречи с художественным музеем»

17 мая в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, площадка между этажами) начнет работу конкурсная выставка «Мои встречи с художественным музеем».

На выставке будут представлены фотоработы, главные темы которых - общение с искусством и впечатления от посещения художественных музеев и галерей мира. Принять участие в конкурсе может любой желающий: для этого необходимо предоставить художественную фотографию любого жанра, распечатанную в формате не менее А4.

Работы принимаются до 16 мая в Мурманском областном художественном музее. Итоги конкурса и награждение победителей состоится 20 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».

Выставка будет работать до 4 июня.

Вход свободный.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области