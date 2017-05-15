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15.05.2017 16:20

В Кировске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В полицию Кировска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что жительница Кировска 1974 года рождения обратилась за медицинской помощью.

Участковый уполномоченный опросил потерпевшую и установил, что телесные повреждения в виде ушибленной раны головы ей причинил знакомый 8 марта текущего года в момент празднования Международного женского дня.

В ходе проверки виновный в причинении средств здоровью был установлен и опрошен полицейским. Ранее не судимый безработный кировчанин 1984 года рождения признался в совершении преступления и рассказал, что ударил знакомую по голове стеклянный стаканом в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, находясь в гостях.

Согласно медицинскому заключению, причиненная женщине травма квалифицируется как легкий вред здоровью.

По факту в отношении жителя Кировска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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