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15.05.2017 15:20

Команда Мурманской области примет участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

С 15 по 19 мая 2017 года в г. Краснодаре состоятся самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет - финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017.

Министерством образования и науки Мурманской области для участия в финальных состязаниях V Национального чемпионата сформирована команда из 19 участников и экспертов, в состав которой вошли студенты Мурманского педагогического колледжа, ставшие лучшими в Северо-Западном Федеральном округе в компетенциях «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах», студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, одержавший победу на отборочных соревнованиях в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а также юниоры - победители II регионального чемпионата JuniorSkills в Мурманской области по компетенциям «Мобильная робототехника» (2 команды), «Электромонтажные работы» (1 команда), «Интернет вещей» (1 команда).
В финале Национального чемпионата в 109 компетенциях сразятся 950 студентов профессиональных образовательных организаций и 300 школьников, выступающих в III Национальном чемпионате JuniorSkills. К оценке выступлений взрослых и юных участников присоединятся 1 400 экспертов.
Победители и призеры финала Национального чемпионата получат право быть рекомендованными в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, участники которой представляют Россию на мировых и европейских первенствах. В 2017 году сборной WorldSkills Russia предстоит отстоять честь российского флага на чемпионате мира в Абу-Даби в 2017, в 2018 – на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в 2019 году – на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в столице Республики Татарстан.

Министерство образования и науки Мурманской области
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