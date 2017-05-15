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15.05.2017 15:00

Итоги работы УФССП России по Мурманской области за 4 месяца 2017 года

За 4 месяца 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось более 359 тысяч исполнительных производств, что на 0,6% меньше, чем в 2016 году – 362 тысячи исполнительных производств, на общую сумму 33,9 млрд. рублей, что на 10,2% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 30,7 млрд. рублей).

В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении ежемесячно находилось 351 исполнительное производство.
В отчетном периоде окончено более 129,6 тысяч исполнительных производств (АППГ – 124,5 тысяч), из них фактическим исполнением более 79 тысяч исполнительных производств (АППГ - 83 тысячи). Судебными приставами-исполнителями взыскано 1,3 млрд. рублей (АППГ – 1,1 млрд. рублей).
В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 146 млн. рублей. Принудительно взыскано 50,6 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.
Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 36 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 40 млн. руб.).
В отчетном периоде заведено 594 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 455 дел. Разыскано имущества на сумму 1,5 млн. рублей.
На реализации находилось имущество на общую сумму более 425 млн. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму 33,6 млн. рублей.
В отчетном периоде вынесено 6995 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.
С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 1152 должника.
С начала года возбуждено 242 уголовных дел (АППГ- 246).
Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 213 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованным 5 заявлений.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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