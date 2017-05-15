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15.05.2017 14:40

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «Во сне и на Яру» Павла Алексеева

17 мая в 18.30 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет. Он является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, а также победителем всероссийских и международных фотоконкурсов.
Автор представит 40 художественных пейзажных работ, которые были сделаны в Мурманской области и Республике Карелия. Фотографии отражают красоту и уникальность природы Севера. Каждый снимок передает чувства, эмоции, переживания и настроение автора в момент съёмки, удивляет яркими и естественными красками. Фотохудожник постарался показать красоту и гармонию северной природы в цветовых образах, в малейших нюансах света, в преломлениях, отражениях и угасаниях.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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