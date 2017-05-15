Прокуратурой г.Полярные Зори в ходе проверки деятельности управляющих компаний города выявлены многочисленные нарушения закона

Прокуратурой г.Полярные Зори проведена проверка управляющих компаний при осуществлении деятельности по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов.

В ходе проверки выявлены факты не обеспечения управляющими компаниями требований пожарной безопасности в отдельных многоквартирных домах, выразившиеся в эксплуатации в коридорах и на межквартирных лестничных площадках светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных их конструкцией, в наличии электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, не оборудовании дверей устройствами для самозакрывания, захламлении коридоров.

По результатам проверки прокурором города руководителям управляющих компаний внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц прокурором вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области