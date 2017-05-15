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15.05.2017 14:20

Прокуратурой г.Полярные Зори в ходе проверки деятельности управляющих компаний города выявлены многочисленные нарушения закона

Прокуратурой г.Полярные Зори проведена проверка управляющих компаний при осуществлении деятельности по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов.

В ходе проверки выявлены факты не обеспечения управляющими компаниями требований пожарной безопасности в отдельных многоквартирных домах, выразившиеся в эксплуатации в коридорах и на межквартирных лестничных площадках светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных их конструкцией, в наличии электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, не оборудовании дверей устройствами для самозакрывания, захламлении коридоров.
По результатам проверки прокурором города руководителям управляющих компаний внесены представления об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц прокурором вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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