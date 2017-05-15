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15.05.2017 13:50

Трудным подросткам рассказали о профессии спасателя

Девять несовершеннолетних, состоящих на учёте в филиалах уголовно-исполнительной инспекции по городу Кировску и Апатитам, побывали на познавательной экскурсии на базе Профессиональной аварийной спасательной службы «МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».

Сотрудники спасательной службы рассказали подросткам о сложности, ответственности и значимости профессии спасателя, привели примеры из практики работы. Ребятам наглядно продемонстрировали применения различных видов снаряжения, используемого при проведении спасательных работ. У каждого была возможность примерить амуницию пожарного.
А после интересного рассказа о клубе «Юный спасатель», который действует при ПАСС «Служба гражданской защиты г.Апатиты», многие подростки выразили желание посещать занятия клуба по освоению спасательного дела и обучению действиям в экстремальных ситуациях.
Данное мероприятие профориентационной направленности было организовано в рамках сотрудничества между филиалами УИИ, психологической службой УИИ УФСИН и руководством спасательной службы города Апатиты. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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