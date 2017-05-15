Вступил в законную силу приговор в отношении жителя г. Мурманска, признанного виновным в совершении разбойного нападения

Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска от 09.03.2017 ранее судимый мужчина признан виновным в совершении в октябре 2016 года разбойного нападения в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением используемого в качестве оружия предмета, и осужден по ч.2 ст. 162 УК РФ, по совокупности приговоров к 4 годам 10 дням лишения свободы с назначением дополнительного наказания.

Защитник осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, утверждая, что юридическая квалификация действиям обвиняемого дана неверно, наказание назначено чрезмерно суровое.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника мужчины, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для изменения квалификации действий осужденного, а также смягчения назначенного судом наказания, оставив жалобу без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области