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15.05.2017 13:10

Уникальные документальные материалы о приграничных районах Норвегии, России и Финляндии рубежа XIX-XX вв. В Мурманске откроется выставка «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье»

Елена Ястребова.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на открытие выставки «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье». Гости мероприятия увидят удивительную фотоколлекцию норвежского фотографа- документалиста Эллисифа Весселя. Представители полиэтнической истории региона и приграничье в период крупных социальных и политических изменений. Повседневная жизнь жителей, общественное развитие и культурное многообразие региона. Приграничные районы Норвегии, России и Финляндии рубежа XIX-XX вв. и это далеко не все, что будет представлено на выставке.
Начало сегодня в 17:00.
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