В Мурманске стартует VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям»

Сегодня по всей России стартует VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям», которая продлится до 15 сентября 2017 года. В этом году девиз акции - «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». Участниками акции станут семьи и инициативные группы граждан, дети-добровольцы и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) уже в пятый раз присоединится к ней. В 14.00 на площади перед Дворцом пройдет флеш-моб «Семья, где живет любовь», во время которого участники Международного фестиваля семейного творчества «Полярные звезды» и жители города Мурманска примут участие в интерактивных играх и запустят в небо воздушные шары с признанием в любви своей семье, родным и близким.

Основными задачами акции являются содействие активному включению в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей с детьми граждан всех групп и возрастов, в преодолении детского и семейного неблагополучия путем повышения социальной активности детей и семей с детьми и укреплению партнерских связей в поддержку семьи и детства между региональными и муниципальными органами власти и добровольцами.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области