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15.05.2017 11:40

В Мурманске состоялась малая научная конференция молодых учёных, которая объединила юных исследователей в рамках школьной программы "Шаг в будущее"

Яков Осетров.

"Шаг в будущее". В рамках программы - в Мурманске - малая научная конференция молодых учёных. Ребята представили на суд жюри свои работы, защитили проекты. Впервые формат расширили - претенденты подавали заявки не только от школ, но и самостоятельно, пройдя конкурсный отбор проектов. В итоге - 60 участников из 12 муниципалитетов. Самые активные - Апатиты и Кандалакша. Призеры и победители получили грамоты и дипломы. Кроме того, жюри рекомендовало лучшие работы к участию в научно-исследовательских выставках и соревнованиях. Они в ноябре этого года.

Руководитель регионального координационного центра по работе с одаренными детьми Мурманского областного Центра дополнительного образования "Лапландия" Светлана Егорова: "Самое главное, что они получают на таких мероприятиях навыки к научно-исследовательской работе, которые впоследствии, при получении ими профессионального образования, очень пригодятся".
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