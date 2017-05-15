"О чем молчат фьорды". Презентация книги о разведчиках. Рассекреченные документы

Любовь Дубова, Светлана Деменева.

"О чем молчат фьорды...". Уникальную книгу о работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны презентовали в региональном парламенте. Материал собирали в течение трех лет, 12 авторов: "В преддверии дня Победы, стартовала экспедиция памяти. По местам, где шли бои, где началась Петсамо-Киркенесская операция и освобождение Северной Норвегии. Там, где работали советские разведчики вместе с норвежскими партизанами".

Фрагмент фильма "Экспедиция памяти" - часть новой, пока электронной книги. Для ее создания изучены сотни уникальных документов. В том числе и те, что были рассекречены буквально недавно. В них факты непридуманной истории. К примеру о том, как в поход снарядили подводную лодку только лишь для того, чтобы доставить в Заполярье 250 килограммов норвежских газет и журналов военного времени.

Председатель совета некоммерческого фонда "Щит" Геннадий Гурылев: "У нас были источники, которые позволяли получать достоверные материалы. И вот конструкция всех рассказов и материалов в основе документальная, чтобы читателю не придумывать, а говорить правду о тех событиях".

Автор очерков к книге "О чем молчат фьорды" Вячеслав Сидорин: "Сотрудники некоммерческого фонда "Щит" постоянно работали, постоянно добывали какие-то новые сведения, их нельзя было обойти вниманием".

В таких патриотических экспедициях, в памятниках и книгах - совместная история Кольского Заполярья и Норвегии. Сергей Дубовой, в прошлом человек военный, подчеркивает неоспоримо важную роль разведчиков. Тем более в событиях времен Великой Отечественной.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Любой командир, который ведет боевые действия против вероятного противника, ему крайне важна информация. Куда направить свой удар и т.д, силы свои распределить".

"О чем молчат фьорды" - это важные исторические данные и современный взгляд на события. Документальный рассказ о том, как сегодня потомки - и в Норвегии, и в России - стараются сохранить память о героях-разведчиках и партизанах. Маршрут из Мурманска по городам Северной Норвегии пройден и в этом году.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Это очень интересно и это важно, с точки зрения, ветеранского движения, чтобы не было переписи истории. Также это важно, с точки зрения, межрегионального сотрудничества".

"О чем молчат фьорды..." - это 20 очерков, три фильма. О том, что более 70 лет назад объединило две страны. О том, что без помощи норвежцев не справились бы с заданиями русские разведчики. А без советских солдат - неизвестно, когда и вообще была бы освобождена Норвегия.