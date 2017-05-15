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15.05.2017 11:10

8 на 8. Игра для всех. Региональный чемпионат по футболу стартовал

Андрей Зайцев.

Команды на старт. Первый тур 3-го чемпионата Мурманской области по футболу - "Мега Спорт". 8 на 8. Игра для всех. На поле центрального стадиона профсоюзов - 32 сборные - со всего региона.
Заснеженные трибуны, температура воздуха чуть выше 0 - всё это не преграды для любителей спорта №1. И уж если в Мурманской области обозначен пожароопасный сезон, то время для футбола на открытых площадках тем более настало.
В чемпионате играют команды 8 на 8. По словам организаторов турнира, сегодня это самая популярная разновидность футбола в стране. Что подтверждает и региональная статистика. Если 3 года назад заявились 20 команд, сегодня уже 32. Растёт и техническое сопровождение. Футбольная пена теперь и в Заполярье помогает объективному судейству.
Директор Чемпионата Мурманской области по футболу "Мега Спорт" Алексей Попов: "Для этого футбола не предназначена стандартная разметка, нет на поле размеченных штрафных площадок, потому что мы играем поперёк, и судьям пена очень помогает".
Тем более, что на поле олимпийский принцип не работает. Всем нужна только победа. Команда правительства Мурманской области "Арктика" в первой игре, уступая по ходу встречи 1:2 всё же победила 3:2.
Капитан ФК "Арктика", министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Мы не только чиновники, люди, которые работают, но и всё-таки спортсмены. Это ещё раз всех объединяет. Тем более такая всенародно любимая игра, как футбол".
В 3-х лигах в 2 круга пройдут порядка 200 матчей. Лиги разведены по уровню подготовки. Главные фавориты — клубы Кировска и Никеля - именно они в предыдущие 2 года поднимали над собой кубок Чемпионов.
Капитан ФК "Никель", крепильщик рудника Каула-Котсельваара АО "Кольская ГМК" Иван Богданов: "Футбол - это не просто вид спорта, я считаю. Это жизнь особая. Жизнь, которую мы все любим, которой готовы уделять внимание. Тратить деньги, время, мы получаем от этого удовольствие и мы будем играть в футбол, пока это будет возможно".
Чемпионат стартовал. Теперь каждое воскресенье на Центральном стадионе можно будет увидеть футбольные мини-баталии. Перерыв с июля по август. Завершится чемпионат первого октября.
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