8 на 8. Игра для всех. Региональный чемпионат по футболу стартовал

Андрей Зайцев.

Команды на старт. Первый тур 3-го чемпионата Мурманской области по футболу - "Мега Спорт". 8 на 8. Игра для всех. На поле центрального стадиона профсоюзов - 32 сборные - со всего региона.

Заснеженные трибуны, температура воздуха чуть выше 0 - всё это не преграды для любителей спорта №1. И уж если в Мурманской области обозначен пожароопасный сезон, то время для футбола на открытых площадках тем более настало.

В чемпионате играют команды 8 на 8. По словам организаторов турнира, сегодня это самая популярная разновидность футбола в стране. Что подтверждает и региональная статистика. Если 3 года назад заявились 20 команд, сегодня уже 32. Растёт и техническое сопровождение. Футбольная пена теперь и в Заполярье помогает объективному судейству.

Директор Чемпионата Мурманской области по футболу "Мега Спорт" Алексей Попов: "Для этого футбола не предназначена стандартная разметка, нет на поле размеченных штрафных площадок, потому что мы играем поперёк, и судьям пена очень помогает".

Тем более, что на поле олимпийский принцип не работает. Всем нужна только победа. Команда правительства Мурманской области "Арктика" в первой игре, уступая по ходу встречи 1:2 всё же победила 3:2.

Капитан ФК "Арктика", министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "Мы не только чиновники, люди, которые работают, но и всё-таки спортсмены. Это ещё раз всех объединяет. Тем более такая всенародно любимая игра, как футбол".

В 3-х лигах в 2 круга пройдут порядка 200 матчей. Лиги разведены по уровню подготовки. Главные фавориты — клубы Кировска и Никеля - именно они в предыдущие 2 года поднимали над собой кубок Чемпионов.

Капитан ФК "Никель", крепильщик рудника Каула-Котсельваара АО "Кольская ГМК" Иван Богданов: "Футбол - это не просто вид спорта, я считаю. Это жизнь особая. Жизнь, которую мы все любим, которой готовы уделять внимание. Тратить деньги, время, мы получаем от этого удовольствие и мы будем играть в футбол, пока это будет возможно".

Чемпионат стартовал. Теперь каждое воскресенье на Центральном стадионе можно будет увидеть футбольные мини-баталии. Перерыв с июля по август. Завершится чемпионат первого октября.