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15.05.2017 10:50

Мурманчанка украла деньги у своего сожителя

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у него из кармана куртки были похищены денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что в краже имеются основания подозревать сожительницу потерпевшего. Мужчина рассказал, что после совместного распития спиртных напитков, когда сожительница ушла, северянин обнаружил пропажу денег.
Подозреваемая - 40-летняя местная жительница, - была установлена и опрошена. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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