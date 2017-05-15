Мурманчанка украла деньги у своего сожителя

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у него из кармана куртки были похищены денежные средства в сумме 7 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что в краже имеются основания подозревать сожительницу потерпевшего. Мужчина рассказал, что после совместного распития спиртных напитков, когда сожительница ушла, северянин обнаружил пропажу денег.

Подозреваемая - 40-летняя местная жительница, - была установлена и опрошена. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области