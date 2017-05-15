72 года назад московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро

«От Советского информбюро...» «От Советского информбюро...». Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ) было создано на третий день войны – 24 июня 1941 года – на основе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) с целью «...освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны». Но перед Совинформбюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки Совинформбюро в обязательном порядке доставлялись Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину. Большинство известных советских писателей сотрудничало с СИБ. Среди них – Вера Инбер, Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Константин Федин, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, Илья Эренбург и многие другие. Под руководством СИБ работали антифашистские комитеты и организации: Еврейский антифашистский комитет, Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет советской молодежи и другие. Их задачей также являлась консолидация советского народа и мировой общественности в борьбе против фашизма. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен». Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало более двух тысяч фронтовых сводок. В послевоенный период Совинформбюро было передано в ведение Совета Министров СССР, его штат увеличен, а основное внимание сосредоточено на освещении внутренней и внешней политики СССР за рубежом и событий в странах народной демократии. В 1953 году Совинформбюро вошло в состав Министерства культуры СССР, а в 1957-м передано в ведение Государственного Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР. Постановлением ЦК КПСС от 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе создано Агентство печати «Новости» (АПН).

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