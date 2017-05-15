В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Новосельская, 22, 24, 26, 26а

ул. Заречная, 23

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 16 МАЯ ул. Орликовой, 24, 25

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 30, 31

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3

09.00 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 18, 40

ул. Копытова, 43

пр. Кольский, 45

ул. Орликовой, 39

ул. Ломоносова, 10/1

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 14.00 Верхнеростинское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

ул. Седова, 20, 22, 24

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Бредова, 2, 7, 11

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска