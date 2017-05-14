Следователи-криминалисты СУ СК России по Мурманской области провели учения по отработке неотложных следственных действий по преступлению, связанному с умышленным убийством с применением взрывных устройств

Отделом криминалистики регионального управления СКР проведено учебно-практическое занятие со следователями по теме: «Организация проверочных мероприятий и неотложных следственных действий по сообщению, связанному с умышленным убийством с применением взрывных устройств».

Согласно легенде учения, с применением неустановленного взрывного устройства был подорван автомобиль. На момент подрыва на водительском сиденье в автомобиле находился человек, погибший после срабатывания взрывного устройства. По имеющейся первоначальной информации, при подрыве автомобиля также пострадал один человек, находившийся в радиусе действия взрывной волны.

Незамедлительно для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий, проведения поисковых, оперативно-розыскных и следственных действий, при взаимодействии с УФСБ России по Мурманской области, на место происшествия прибыла межведомственная бригада в составе сотрудников СУ СК России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области, Главного управления МЧС России по Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское Бюро судебно-медицинской экспертизы».

В результате совместных и согласованных действий, сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб отработаны практические навыки и алгоритм действий при возможном возникновении аналогичных происшествий в реальных событиях. Поставленные задачи выполнены.

СУ СК РФ по Мурманской области