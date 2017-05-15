В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Шерстяное тепло. Что согревало наших предков"

Яков Осетров.

"Шерстяное тепло. Что согревало наших предков". Новую выставку представляет областной художественный музей. Авторы уверяют, несмотря на то, что мода диктует обновлять гардероб каждый сезон, - есть то, что всегда в тренде. В климате Севера - это натуральная шерсть. Изделия уникальные, практичные, экологичные. Выставка интерактивная. На мир шерстяного тепла можно не только смотреть, его можно создавать.

Сотрудник музея изобразительных искусств республики Карелия, куратор выставочного проекта Марина Коршакова: "Первое, с чего мы начали - поехали на реальную ферму и постригли овечку Катю. Это путешествие очень сплотило ребят - чесали, пряли, мотали, мы красили растениями. На выставке можно увидеть результаты этого эксперимента".