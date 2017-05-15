В Мурманске прошло первое заседание Общественного совета партийного проекта "Управдом"

Елена Дмитриева.

Первое заседание Общественного совета партийного проекта "Управдом". Его реализация с 2010 года. Главный итог - успешная работа Школы грамотного потребителя. Северяне получают консультативную помощь. Сейчас в реализации проекта наступает новый этап. В составе Общественного совета - представители самых разных организаций. В числе первоочередных задач - проведение дня открытых дверей в одной из управляющих компаний, мониторинг ситуации в сфере ЖКХ.

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая России", региональный координатор партийного проекта "Управдом" Владимир Мищенко: "Основная цель данного проекта — обеспечить на основе взаимодействия органов государственной власти, ТСЖ, собственников жилья, управляющих компаний, совместно решить вопрос по улучшению жилищных и доведения качества и комфортного обеспечения до каждого, абсолютно каждого мурманчанина".