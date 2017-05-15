Развитие бизнеса малого и среднего в Мурманской области как в Арктической зоне. Перспективы и ситуацию на рынке обсудили в Общественной палате региона

Любовь Дубова.

Развитие бизнеса - малого и среднего - в Мурманской области как в Арктической зоне. О перспективах и ситуации на рынке речь шла в Общественной палате региона. Тему обсудили на заседании комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам. По подсчетам Мурманскстата, сегодня в Заполярье работает больше 29 тысяч некрупных предприятий. Обстановка стабильная. При том, что у бизнеса на севере своя специфика, отличные от других регионов условия работы. Нужна поддержка. Предложения есть.

Президент "Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области" Сергей Веллер: "Прежде всего, вопросы, которые были освещены там и очень много о них говорили - это необходимость пересмотра, внесения изменений в 44 ФЗ и 223 ФЗ Это о государственных муниципальных закупках, товаров, работ, услуг. Потому что северные предприниматели оказываются в неравных конкурентных условиях, по сравнению с предпринимателями других регионов. В частности даже по этим законам".