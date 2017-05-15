Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.05.2017 08:57

Развитие бизнеса малого и среднего в Мурманской области как в Арктической зоне. Перспективы и ситуацию на рынке обсудили в Общественной палате региона

Любовь Дубова.

Развитие бизнеса - малого и среднего - в Мурманской области как в Арктической зоне. О перспективах и ситуации на рынке речь шла в Общественной палате региона. Тему обсудили на заседании комиссии по экономическим, экологическим и правовым вопросам. По подсчетам Мурманскстата, сегодня в Заполярье работает больше 29 тысяч некрупных предприятий. Обстановка стабильная. При том, что у бизнеса на севере своя специфика, отличные от других регионов условия работы. Нужна поддержка. Предложения есть.
Президент "Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области" Сергей Веллер: "Прежде всего, вопросы, которые были освещены там и очень много о них говорили - это необходимость пересмотра, внесения изменений в 44 ФЗ и 223 ФЗ Это о государственных муниципальных закупках, товаров, работ, услуг. Потому что северные предприниматели оказываются в неравных конкурентных условиях, по сравнению с предпринимателями других регионов. В частности даже по этим законам".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 62.09
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.