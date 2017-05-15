"О чем молчат фьорды...". В региональном парламенте состоялась презентация уникальной книги о работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны

Любовь Дубова.

"О чем молчат фьорды...". Уникальную книгу презентовали в региональном парламенте. Три года работы, 12 авторов, сотни изученных документов, в том числе недавно рассекреченных. Факты и цифры - из архива Военно-морского флота в Гатчине. Книга - о работе советских разведчиков, о вкладе норвежских патриотов в борьбу с фашизмом. Издание электронное. Документально-публицистическое. Содержит несколько очерков и фильмы. Один из них - "Помнить - значит делать" - проект ГТРК "Мурман". О патриотическом маршруте - из Мурманска до Киберга. Из года в год в мае его организовывает фонд "Щит".