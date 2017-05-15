Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.05.2017 09:05

"О чем молчат фьорды...". В региональном парламенте состоялась презентация уникальной книги о работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны

Любовь Дубова.

"О чем молчат фьорды...". Уникальную книгу презентовали в региональном парламенте. Три года работы, 12 авторов, сотни изученных документов, в том числе недавно рассекреченных. Факты и цифры - из архива Военно-морского флота в Гатчине. Книга - о работе советских разведчиков, о вкладе норвежских патриотов в борьбу с фашизмом. Издание электронное. Документально-публицистическое. Содержит несколько очерков и фильмы. Один из них - "Помнить - значит делать" - проект ГТРК "Мурман". О патриотическом маршруте - из Мурманска до Киберга. Из года в год в мае его организовывает фонд "Щит".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 62.09
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.