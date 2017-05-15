Произведения Моцарта, Чайковского, Шумана, Паганини, Россини, Грига. В Мурманской областной филармонии известного альтиста мира - Юрия Башмета - встретили и проводили бурными аплодисментами

Алексей Котович, Елена Сивонен.



Юрия Башмета в областной филармонии встретили и проводили бурными аплодисментами. Надо ли говорить, что в зале - аншлаг. Это первый музыкант в истории, доказавший возможности альта как солирующего инструмента. Его как-будто вела судьба. В класс альта поступил, потому что не было мест в скрипичном; за дирижерский пульт встал, потому что надо было заменить заболевшего дирижера. Башмет создал камерный ансамбль "Солисты Москвы", возглавил симфонический оркестр "Новая Россия". Руководит кафедрой в консерватории, курирует конкурсы и фестивали, гастролирует по всему миру.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я не знаю, как вам удается на протяжении всего концерта держать всех сидящих в этом зале на такой высокой, чувственной ноте. В постоянном восторге. Это - потрясающе. Мне кажется, я высказала мнение каждого из сидящих в этом зале".