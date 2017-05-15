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15.05.2017 08:35

"Музыкальное путешествие". В Мурманске состоялся концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы"

Алексей Котович, Елена Сивонен.

Начнем с "Музыкального путешествия", которое лучше бы назвать музыкальным пиршеством. Концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы" в Мурманске. В программе самого известного альтиста мира - произведения Моцарта, Чайковского, Шумана, Паганини, Россини, Грига. А вообще в репертуаре "Солистов Москвы" - больше 350 шедевров мировой классики, в том числе редко звучащие произведения. В этом сезоне камерный ансамбль проводит масштабный тур, посвященный 25-летию коллектива. Выступления - в 50 городах России.
Художественный руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы", народный артист СССР Юрий Башмет: "На самом деле, тут есть очень важный момент. Тот, кто живет в России, не важно в каком городе, не уезжал и не возвращался. Да. Т. е. он родился и живет в России. Для меня эта публика роднее. Потому, что я сам и не уезжал, и не возвращался. Конечно, 100 раз мог, а зачем".
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