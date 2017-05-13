На заседании оргкомитета выставки-конференции «СевТЭК – 2017» определены основные мероприятия и темы для обсуждения

Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению XII специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017».

На заседании определено, что выставка состоится 13-14 ноября 2017 года в рамках VI Мурманской международной деловой недели. Площадкой проведения «СевТЭК – 2017» определен отель «Азимут». С учетом проведения Года экологии в России основными темами для обсуждения на мероприятии станут вопросы экологизации электро- и теплоснабжения, реализация комплексного инвестиционного проекта «Модернизация системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы», нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, инновации в малой энергетике и другие.

Также в рамках «СевТЭК – 2017» запланировано проведение региональной инвестиционной энергетической ярмарки, подведение итогов социальной кампании по пропаганде энергосбережения и фестиваля «Вместе Ярче» в Мурманской области, награждение победителей конкурсов энергосбережения ENES-2017 и «МедиаТЭК», подведение итогов регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2017».

Прорабатывается вопрос о проведении в рамках VI Мурманской международной деловой недели заседания рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Предполагаемая тема заседания – реализация приоритетных проектов и развитие энергетической инфраструктуры Кольской опорной зоны с посещением объектов, строящихся в рамках Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы.

С подробной информацией о мероприятиях VI Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.



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