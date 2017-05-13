Региональным управлением СКР проводится процессуальная проверка по факту падения 23-летней женщины из окна жилого дома

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения женщины из окна жилого дома в городе Мурманске.

По предварительной информации следствия, женщина, 1993 года рождения, выпала с четвертого этажа из окна квартиры по улице Достоевского в городе Мурманске. В результате происшествия женщина осталась жива, она получила множественные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин, побудивших женщину совершить данный поступок. По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение.

СУ СК РФ по Мурманской области