Глава регионального парламента Сергей Дубовой и Первый заместитель Председателя Думы Владимир Мищенко провели рабочую встречу с коллективом редакции «Мурманский вестник»

В ходе общения с журналистами обсуждалось положение дел и перспективы развития газеты, одним из учредителей которой является региональный парламент.

Встреча началась с вручения Почетной грамоты Мурманской областной Думы корректору редакции Елене Кривенко за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в обеспечение выпуска газеты. Почетной грамоты регионального парламента была удостоена и специальный корреспондент «Мурманского вестника» Юния Валамина.

Сергей Дубовой высказал всем сотрудникам редакции слова благодарности за профессионализм и творческий подход в освещении жизни нашего региона, работы законодательной власти:

- Для депутатов важно знать, чем живет население области, в том числе и в самых отдаленных уголках. И здесь журналисты – наши добрые помощники.

Спикер также обратил внимание на важность более широкого охвата читательской аудитории муниципальных образований.

О значимости печатного слова говорил Владимир Мищенко.

- Замечательно, что на страницах газеты можно прочесть о наших земляках, их судьбах — людях разных профессий и поколений, подчеркнул первый вице-спикер.

Главный редактор газеты Оксана Глубокая подробно рассказала о сегодняшнем дне, проблемах и планах по развитию печатного издания. В частности, она отдельно остановилась на вопросах распространения и материально-технического обеспечения редакции.



Пресс-служба областной Думы