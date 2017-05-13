Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.05.2017 15:08

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и Первый заместитель Председателя Думы Владимир Мищенко провели рабочую встречу с коллективом редакции «Мурманский вестник»

В ходе общения с журналистами обсуждалось положение дел и перспективы развития газеты, одним из учредителей которой является региональный парламент.

Встреча началась с вручения Почетной грамоты Мурманской областной Думы корректору редакции Елене Кривенко за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в обеспечение выпуска газеты. Почетной грамоты регионального парламента была удостоена и специальный корреспондент «Мурманского вестника» Юния Валамина.

Сергей Дубовой высказал всем сотрудникам редакции слова благодарности за профессионализм и творческий подход в освещении жизни нашего региона, работы законодательной власти:

- Для депутатов важно знать, чем живет население области, в том числе и в самых отдаленных уголках. И здесь журналисты – наши добрые помощники.

Спикер также обратил внимание на важность более широкого охвата читательской аудитории муниципальных образований.

О значимости печатного слова говорил Владимир Мищенко.

- Замечательно, что на страницах газеты можно прочесть о наших земляках, их судьбах — людях разных профессий и поколений, подчеркнул первый вице-спикер.

Главный редактор газеты Оксана Глубокая подробно рассказала о сегодняшнем дне, проблемах и планах по развитию печатного издания. В частности, она отдельно остановилась на вопросах распространения и материально-технического обеспечения редакции.


Пресс-служба областной Думы
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 62.09
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.