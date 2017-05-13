Жители 75 домов в Мурманске и Коле сэкономили по теплосчетчикам более 20 миллионов рублей

Жителям 75 домов Мурманска и Колы, в которых установлены общедомовые приборы учета тепла, вернули более 22 млн.руб. Это результат ежегодной корректировки платы за отопление, произведенной АО «МЭС». Напомним, при наличии теплосчетчика квартиросъемщики должны платить «по факту» - за весь объем теплоэнергии, который потребил дом. Однако эту сумму им предъявляют не ежемесячно, а раз в год. До этого времени жильцы равными частями рассчитываются за прошлогодний объем, а вначале работы счетчика – по нормативам. Раз в год ресурсники сравнивают, сколько «набежало» «по факту», а сколько уже оплачено. Как итог – разовый перерасчет в квитанции, который может быть как в «плюс», так и в «минус».

Самый крупный возврат средств получили в мае жители 12-го дома по улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске – порядка 180 рублей на метр квадратный. Фактически жильцам не придется платить за отопление минимум 2 месяца. Еще 8 домов в Мурманске и г.п. Мурмаши получили доначисления. В большинстве своем они не превысили 80 рублей на метр квадратный. Однако на два дома - по ул. Тягунова,1 в Мурмашах и по ул. Защитников Заполярья, 1 в Кандалакше пришлись более высокие доплаты.

Главный специалист отдела по связям с общественностью АО «МЭС» Анна Малахова: «Ресурсник поставил в дом теплосноситель, но как он дальше расходуется – зависит от состояния дома и от того, как его обслуживает управляющая компания. Отсюда и распространенные причины крупных сумм - изношенные инженерные сети, не устраненные вовремя свищи и порывы в подвалах, постоянные перетопы, когда управляющая компания не регулирует систему отопления. Но каждый случай - индивидуален. Дом №1 по улице Тягунова в Мурмашах, судя по размеру корректировки, как раз вызывает вопросы. Выявив крупные суммы, АО «МЭС» провело дополнительную проверку – и самих расчетов, и сведений о площади дома и расходе прибора учета. Ошибок не выявлено. В Кандалакше по ул. Защитников Заполярья, 1 своя картина: доначисления в этом году соразмерны с суммами, которые в прошлом году в результате корректировки жителям дома вернули. Но обе ситуации объединяет то, что произвести корректировку потребовали сами жители, которые обратились в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области. Надзорные органы направили в адрес теплоснабжающей компании предостережение, в связи с чем АО «МЭС» произвело в установленный срок перерасчет. Напоминаем, что жители, которые получили доначисления, вправе обратиться в АО «МЭС» за рассрочкой».

Способы подачи заявки на рассрочку:

По телефону 8 800 250 88 51 (звонок для жителей области бесплатный)

По адресу г. Мурманск, ул. Халатина, д. 3 (5 эт.)

На сайте http://mures.ru/