Сегодня стали известны имена победителей мурманских конкурсов "Студент года" и "Студенческая среда"

Наталия Бурдина.

Проектам - 16 лет. В рамках первого выбирали самых активных ребят, которые участвуют в городских мероприятиях и волонтерском движении. А в "Студенте года" свои силы попробовали "очники" - молодежь до 25 лет. Жюри оценивало этих конкурсантов по другому принципу.

Участник конкурса "Студент года" Рамиль Исметуллов: "Этот конкурс - не понаслышке мне известно - дает возможность реализовать себя во многих направлениях жизни, попробовать себя и в волонтерстве, и в научной деятельности, и максимально раскрыть свой потенциал. Именно поэтому мной было принято решение принять участие в этом конкурсе. Конкурс был непростой, проходил в несколько этапов, было множество испытаний, турниров".

Победа дает молодежи право представлять студенческое сообщество Мурманска на различных мероприятиях городского, областного и всероссийского уровней. Лучшие из лучших по итогам двух муниципальных конкурсов будут получать именные стипендии главы города весь предстоящий учебный год.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Победители получают специальные дипломы, подарки и имеют право на получение стипендии главы муниципального образования. Это студенты высших образовательных учреждений, сузов, аспиранты - все до 30 лет. Таким образом администрация стимулирует молодежь к получению образования".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Чтобы они оставались в нашем замечательном городе, нам нужны такие энергичные, инициативные, креативно мыслящие молодые люди. Это обязательно".









