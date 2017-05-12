Мурманский Центр волонтерского движения отметил новоселье

Наталия Бурдина.

Центр переехал в другое, более просторное и удобное помещение. Эти площади были необходимы, ведь волонтеры работают не только на выездах. Для подготовки новичков-активистов специалисты часто проводят профильные тренинги. В помещении вместе с рабочими кабинетами - зона отдыха. И сегодня одними из первых гостей по новому адресу Центра стали депутаты горсовета. Они пообщались с руководством учреждения, ребятами, поблагодарив за активную гражданскую позицию.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "В Дни Победы мы видели какую огромную помощь ребята оказывали во время этой работы. Особенно сейчас, с ветеранами - это здорово, это важно. Помимо того, что ребята какую-то физическую помощь оказывают, они ведь и сами учатся тому, о чем мы говорим - это и патриотизм, это и доброе отношение к людям, любовь к своему городу".







