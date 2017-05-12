Вечный огонь у мурманского мемориала Защитникам Советского Заполярья погаснет на пять дней, чтобы загореться с новой силой

Наталия Бурдина.

Вечный огонь у мурманского мемориала Защитникам Советского Заполярья на время погаснет. Оборудование, круглосуточно поддерживающее пламя, отключат в понедельник - до 20 мая. За пять дней специалисты должны поменять газовую горелку. Это необходимо в связи с износом оборудования. Последний раз его обновляли в 1995 году. На этот раз горелка изготовлена по спецпроекту, с учетом погодных условий Крайнего Севера, и оснащена ветрозащитой.

Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Данную горелку по изготовлению мы передали в "Мурманоблгаз", они на стенде провели ее тестирование, имитируя большой сильный ветер, и это показало, что - да, она в полном порядке, будем менять ее".





